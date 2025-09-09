La data de 7 septembrie, în jurul orei 21.00, polițiștii din Borșa au fost sesizați prin apel unic de urgență 112 cu privire la producerea unui accident de circulație.

Din primele verificări efectuate de polițiști a reieșit că o tânără de 19 ani care conducea un autoturism a intrat în coliziune cu un autoturism, condus de un bărbat de 47 de ani, care circula din sensul opus de deplasare.

În urma impactului a rezultat rănirea tinerei, astfel că aceasta a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii accidentului rutier.