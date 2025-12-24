La început de an, când lumina iernii încă îmbracă orașul în liniște, Fundația Culturală Euroart vă invită duminică, 4 ianuarie 2026, ora 18.00, la o întâlnire de suflet cu doi artiști, care au dus virtuozitatea la rang de artă: Andreea și Răzvan Stoica. Într-un spațiu al păcii, Biserica Greco-Catolică „Sfânta Cruce” din Baia Mare, sunetul legendar al viorii Stradivarius se va împleti cu sensibilitatea pianului într-un dialog dedicat noului început.

De la cei mai mici spectatori, aflați poate la prima întâlnire cu muzica clasică, până la cei care iubesc acest gen de o viață, vă așteptăm să pășiți alături de noi în acest univers sonor rafinat.