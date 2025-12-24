În noaptea de marți spre miercuri, la ora 00:05, echipajul de ordine şi siguranță publică a fost sesizat că pe D.N. 18, la intersecția cu strada Izvorul Dragoș, a avut loc un accident de circulaţie cu pagube materiale.

Verificările preliminare efectuate de poliţişti au relevat că în jurul orei 23:00, un tânăr de 26 de ani, din comuna Moisei, care nu posedă permis de conducere, ar fi condus un autoturism pe care nu erau aplicate plăcuțe cu număr de înmatriculare şi ar fi efectuat o manevră de mers cu spatele într-o stație de autobuz, producând pagube materiale.

Întrucât tânărul emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest rezultând o alcoolemie de 1,43 mg/l alcool pur în aer expirat, fiind condus la spital pentru recoltarea de probe biologice în vederea determinării alcoolemiei.

Poliţiştii au întocmit dosar penal şi sub coordonarea procurorului de caz continuă cercetările în vederea dispunerii măsurilor legale.