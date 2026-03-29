Statele Unite se pregătesc pentru operațiuni militare pe teren în Iran, afirmă oficiali americani pentru presa de la Washington. După o lună de război, intervenția ar fi fără precedent – atacurile au fost efectuate doar de la distanță. O navă de asalt a ajuns deja în zona de conflict, cu 3.500 de soldați și pușcași marini. Între timp, Iranul a desemnat universitățile israeliene și americane din Orientul Mijlociu drept ținte militare și au cerut evacuarea acestora.

Operațiunea pe teritoriul Iranului nu ar însemna o invazie pe scară largă, au afirmat oficiali americani, sub protecția anonimatului, pentru publicația Washington Post.

Forțele armate americane ar urma să facă doar raiduri, adică intervenții de tipul unei misiuni de tactică, în spațiul unei țări. De exemplu, poate avea scopul culegerii de informații sau distrugerea unei instalații.

O navă americană de asalt amfibie, a ajuns de vineri în Orientul Mijlociu: grupul naval include 3.500 de soldați și pușcași mașini, aeronave de transport și luptă și echipamente de asalt, potrivit Comandamentului Militar american pentru această regiune.

Așa cum menționează jurnaliștii americani, nu este clar dacă președintele Donald Trump intenționează să aprobe planurile Pentagonului. Secretarul de stat american, Marco Rubio, menționa vineri că Statele Unite și-ar putea atinge obiectivele în Iran fără a recurge la desfășurarea de forțe terestre.

Gardienii Revoluției din Iran au desemnat universitățile israeliene și americane din statele Orientului Mijlociu drept ținte militare și au cerut evacuarea acestora, după ce forțele Statelor Unite și Israelului au distrus universăți iraniene. Trebuie spus că Gardienii Revoluției, organizație sub comanda liderului suprem, a fost desemnată drept organizație teroristă de către Uniunea Europeană.

Iranul, între timp, autorizează trecerea a 20 de nave comerciale pakistaneze prin Strâmtoarea Ormuz, o concesie anunţată în această dimineaţă de Islamabad ca “un pas către pace” în contextul eforturilor sale de mediere în conflictul din Orientul Mijlociu, relatează agenția spaniolă de știri EFE.

Ridicarea parţială a blocadei maritime împotriva Pakistanului vine la câteva ore după ce premierul pakistanez a avut o lungă discuție la telefon cu preşedintele iranian.

Capitala pakistaneză îi găzduieşte astăzi/duminică pe miniştrii de externe din Arabia Saudită, Turcia și Egipt pentru două zile de consultări pentru a coordona o posibilă soluţie la criză care să împiedice escaladarea conflictului din Golf.