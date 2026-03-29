Un nou atelier dedicat pasionaților de modă se deschide în această primăvară la Centrul Cultural START, oferind elevilor de gimnaziu și liceu oportunitatea de a păși în lumea designului vestimentar. Cursul, coordonat de Mădălina Zlampareț, va debuta în data de 3 aprilie în Târgu Lăpuș.

Atelierul își propune să le ofere participanților o experiență practică completă, în care aceștia vor crea propria colecție de îmbrăcăminte, asemenea unui designer profesionist. La finalul fiecărui modul, tinerii vor realiza un produs vestimentar de tip ready-made, pe care îl vor putea lua acasă.

Coordonatoarea atelierului, Mădălina Zlampareț, este doctor în Arte Vizuale și absolventă a Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, specializarea design vestimentar. Cu o experiență de peste un deceniu în domeniul modei, aceasta a fondat în 2016 brandul Sinestezic.

Programul este structurat în module, fiecare incluzând două ședințe, însumând cinci ore de lucru creativ, toate materialele necesare fiind asigurate de organizatori.

Primul modul va avea loc în zilele de 3 și 10 aprilie, în intervalul orar 16:00–18:30, la sediul Centrului Cultural START (Piața Eroilor nr. 8, etaj 1).

Înscrierile sunt deschise online, iar organizatorii încurajează toți tinerii interesați de modă și creație să profite de această oportunitate de a-și dezvolta abilitățile artistice într-un cadru profesionist.