Mircea Lucescu a fost transportat la spital după ce i s-a făcut rău în cantonamentul României

La baza de pregătire a fost chemată de urgență ambulanța, iar selecționerul a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare.

Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, a vorbit pentru GOLAZO.ro detalii despre starea lui Mircea Lucescu.

I s-a făcut rău, s-a așezat pe un scaun și nu mai avea reacție. A venit ambulanța și l-a dus de urgență la spital. Sunt în drum spre MogoșoaiaMihai Stoichiță

Problemele de sănătate ale selecționerului vin după un început de an complicat. În ultimele săptămâni, Mircea Lucescu a mai fost internat și a ales să rămână alături de echipa națională, în ciuda problemelor medicale.

Mircea Lucescu a fost transportat la Spitalul Municipal, unde a ajuns în jurul orei 11:30. Selecționerul mai fusese internat în același spital timp de o lună și în ianuarie.

FRF, anunț oficial despre Mircea Lucescu: „Starea selecționerului este stabilă”

Și Federația Română de Fotbal a oferit clarificări prin intermediul unui comunicat oficial.

„În timpul ședinței tehnice premergătoare ultimului antrenament înaintea plecării spre Slovacia, selecționerului Mircea Lucescu i s-a făcut rău. Primele măsuri de asistență au fost luate imediat de către membrii staff-ului medical al echipei naționale, care i-au acordat primul ajutor la fața locului.

În urma apelului la serviciul de urgență 112, două echipaje SMURD s-au deplasat de urgență la baza de pregătire. Intervenția promptă a personalului medical a permis stabilizarea rapidă a tehnicianului.

În acest moment, starea selecționerului este stabilă. Cu toate acestea, conform protocoalelor medicale în vigoare și pentru a elimina orice risc, Mircea Lucescu a fost transportat la o unitate spitalicească din Capitală pentru investigații amănunțite și monitorizare de specialitate”, a notat FRF, în comunicatul emis.