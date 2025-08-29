La data de 28 august a.c., polițiștii din Sighetu Marmației au desfășurat o acțiune cu scopul prevenirii traficului și comerțului ilicit cu țigări de contrabandă, pe raza municipiului Sighetu Marmației, precum și pentru prevenirea și combaterea unor situații de risc și menținerea unui climat de ordine și siguranță.

53 de persoane au fost legitimate de polițiști și 30 de autoturisme au fost oprite pentru a fi verificate. Sancțiunile contravenționale aplicate au vizat nerespectarea prevederilor O.U.G. 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice, fiind aplicate un număr de 12 sancțiuni.

De asemenea, în baza Legii nr. 227 din 2015 privind Codul fiscal, au fost aplicate patru sancțiuni contravenționale și au fost ridicate în vederea confiscării 130 de pachete de țigări de diferite mărci de proveniență ucraineană.

Valoarea totală a sancțiunilor contravenționale aplicate este de peste 600 de lei, iar valoarea bunurilor ridicate în vederea confiscării de 2.600 de lei.