Municipiul Baia Mare, împreună cu operatorul autorizat The Green Project, anunță organizarea unei noi campanii de colectare a aparatelor electrice, programată joi, 9 aprilie.

În cadrul acțiunii pot fi predate frigidere, mașini de spălat, televizoare, boilere, calculatoare, electrocasnice mari și mici, precum și becuri sau baterii, acestea urmând să ajungă la reciclare și nu la groapa de gunoi. Pentru preluarea gratuită de la domiciliu este necesară o cantitate minimă de 25 kg.

O altă opțiune pentru cei care doresc să se implice este donarea aparatelor către unități de învățământ din Baia Mare înscrise în proiectul #GreenUPmySchool, contribuind astfel la obținerea de premii și resurse pentru activitățile educaționale.

Serviciul se adresează atât gospodăriilor individuale, cât și instituțiilor sau firmelor private. Ridicarea aparatelor vechi se face gratuit, indiferent de etaj, iar agenții economici primesc documentația necesară pentru casare, conform legislației.

Programările se pot face telefonic, de luni până vineri, între orele 9:00 și 17:00, la numărul 0744 781 781 sau la telefonul verde 0800 444 800, ori prin completarea formularului online disponibil pe platforma operatorului.

Organizatorii subliniază că această campanie contribuie la protejarea mediului și la menținerea unui oraș mai curat pentru generațiile viitoare