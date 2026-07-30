Baia Mare găzduiește, în perioada 1-2 august, cea de-a treia ediție a evenimentului „Picnic pentru Alăptare”, care, anul acesta, își extinde conceptul și devine un festival dedicat întregii familii. Organizatorii își propun să creeze un spațiu în care părinții să găsească informații corecte, sprijin din partea specialiștilor și o comunitate bazată pe empatie, nu pe judecată.

Evenimentul va avea loc pe Câmpul Tineretului din Baia Mare, între orele 17:00 și 20:00, iar accesul este gratuit.

Prima zi, 1 august, este dedicată standurilor interactive, unde participanții vor putea discuta cu medici pediatri, consultanți în alăptare, psihologi, fizioterapeuți și alți specialiști din domeniul sănătății și al îngrijirii copilului.

Printre atracțiile ediției se numără prezența, în premieră în Baia Mare, a Fundației Siguranță Auto Copii, care va aduce un simulator de impact, oferind demonstrații despre importanța utilizării și montării corecte a scaunelor auto pentru copii.

Vizitatorii vor putea primi recomandări despre: sănătatea copilului și pediatrie; alăptare și perioada postpartum; consiliere psihologică și parentală; purtarea ergonomică a bebelușului; recuperarea uro-ginecologică după naștere; produse naturale pentru mamă și copil; utilizarea în siguranță a medicamentelor în perioada alăptării.

Evenimentul include și demonstrații de masaj, un spațiu dedicat amenajării camerei copilului, precum și zone speciale pentru joacă și activități gratuite destinate copiilor de toate vârstele.

Organizatorii anunță că ziua de 2 august va aduce pe scenă invitați speciali și conferințe dedicate familiilor, programul complet urmând să fie prezentat în perioada următoare.

Participarea este gratuită, iar cei care doresc să intre în tombola organizată în cadrul evenimentului sunt invitați să se înscrie în prealabil.