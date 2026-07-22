Un bărbat şi o femeie au fost recuperaţi de pompieri după ce au plonjat cu maşina în albia râului Săsar, aproape de oraşul Baia Sprie, transmite, marţi, purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Maramureş, Adrina Şanta.

Una dintre victime s-a autoevacuat

„În urma evenimentului au rezultat două victime. La sosirea forţelor de intervenţie, persoana de sex feminin era autoevacuată din autoturism. Aceasta a fost evaluată medical la faţa locului şi transportată de echipajul de prim ajutor SMURD la unitatea medicală.

Cea de a doua victimă, persoană de sex masculin, a fost găsită încarcerată în autoturism, fiind conştientă şi cooperantă (…). Victima a fost extrasă din autoturism şi predată Echipajului de Terapie Intensivă Mobilă în vederea acordării asistenţei medicale şi transportului la unitatea medicală”, a precizat Adriana Şanta.

Cele două persoane au fost transportate pentru îngrijiri medicale la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Baia Mare. Pompierii au intervenit cu două autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, un echipaj de prim ajutor SMURD, un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă şi o autospecială de primă intervenţie şi comandă.