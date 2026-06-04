Sectorul Cultural și Comunicații Media al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului organizează, în luna iunie 2026, conferințele preoțești de primăvară, întâlniri periodice dedicate aprofundării temelor pastoral-misionare și administrativ-bisericești.

Evenimentele se vor desfășura după următorul program: în data de 8 iunie pentru protopopiatele Baia Mare, Lăpuș și Chioar, la biserica cu hramul „Înălțarea Domnului” din Târgu Lăpuș; în 10 iunie pentru protopopiatele Sighet și Vișeu, la Centrul Cultural „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Sighetu Marmației; iar în 11 iunie pentru protopopiatele Satu Mare, Carei și Oaș, la Catedrala „Duminica Tuturor Sfinților” din Negrești-Oaș.

Invitatul conferințelor este Pr. Lect. Univ. Dr. Claudiu Pop, cadru didactic al Departamentului de Teologie Ortodoxă „Justinian Arhiepiscopul” din cadrul Centrului Universitar Nord Baia Mare, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Acesta va susține referatul intitulat „Pastorația familiei creștine între provocările lumii contemporane și misiunea sfințitoare a femeii în Biserică”.

Conferințele vor debuta cu săvârșirea Sfintei Liturghii și a slujbei de Te-Deum, începând cu ora 8:00, oferind clericilor participanți un cadru de reflecție teologică și dialog pastoral asupra provocărilor actuale cu care se confruntă familia creștină și comunitatea eclesială.

Manifestările se desfășoară cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului.