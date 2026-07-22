Locuitorii din mai multe zone ale județului Maramureș se confruntă miercuri, 22 iulie, cu întreruperi neprogramate ale furnizării apei potabile, ca urmare a unor avarii și lucrări de reparații la rețeaua publică de alimentare cu apă.

Potrivit informării operatorului, în Cărpiniș, furnizarea apei va fi reluată în jurul orei 16:00, după finalizarea lucrărilor de reparații la rețeaua publică.

Tot până la ora 16:00, fără apă rămân și locuitorii de pe strada Dealul Groșului și străzile aferente, unde avaria a fost provocată de lucrările efectuate la rețeaua de apă de pe strada Mihai Eminescu nr. 136.

Pe strada Bucovinei, alimentarea cu apă este estimată să fie reluată la ora 15:00, după remedierea unei avarii provocate de lucrările efectuate la rețeaua de canalizare.

De asemenea, în localitățile Mogoșești, Pribilești, Dănești și Lucăcești, apa ar urma să fie furnizată din nou începând cu ora 13:00, după încheierea intervențiilor la rețeaua publică de alimentare.

Alte două intervenții au loc pe strada Bucovinei nr. 6 și pe strada Barbu Ștefănescu Delavrancea, unde reluarea furnizării apei este estimată pentru ora 12:00.

Operatorul anunță că echipele de intervenție se află în teren și depun toate eforturile pentru remedierea avariilor și reluarea alimentării cu apă în cel mai scurt timp posibil.