Echipa de sabie a României a câştigat sâmbătă seara medalia de argint a Europenelor de Scrimă pentru seniori, de la Antony, cedând în finala cu echipa Ungarieii, scor 43-45.

În componenţa Vlad Covaliu, George Dragomir, Radu Niţu, Răzvan Ursachi, echipa României a început concursul masculin de sabie echipe cu o victorie, 45-22 în faţa Marii Britanii. În sferturi, tricolorii au învins Rusia, cu 45-27, iar în semifinale a urmat un succes cu 45-42 împotriva Franţei. Adversara României în ultimul act a fost echipa Ungariei. După un meci extrem de disputat, în cursul căruia românii au şi condus, maghiarii au revenit pe final şi s-au impus cu 45-43.

România cucereşte astfel medalia de argint a probei, a doua medalie obţinută de delegaţia tricoloră la ediţia actuală a Campionatului European de la Antony (Franţa), după bronzul cucerit de George Dragomir în proba individuală de sabie.