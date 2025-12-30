În această perioadă, când temperaturile sunt foarte scăzute, echipa de la Azilul de Noapte împreună cu angajați ai Poliției Locale Baia Mare și ai Serviciului de Ajutor Maltez Baia Mare formează echipe mixte, pentru a veni în sprijinul persoanelor fără adăpost. Acțiunile de identificare a persoanele vulnerabile de pe raza întregului municipiu pentru a le oferi ceai și sandwich, se desfășoară dimineața între orele 07.30 și 08.30 și seara între orele 19.30 și 20.30. De asemenea, persoanele fără adăpost identificate sunt îndrumate spre Azilul de Noapte pentru a se adăposti de frig și a beneficia de servicii de specialitate.

În total cinci persoane fără adăpost au fost identificate în cadrul acțiunilor desfășurate aseară și azi dimineață. Două dintre acestea au acceptat găzduirea la Azilul de Noapte, iar 3 au refuzat, primind ceai cald și sandwich.

Centrul oferă persoanelor fără adăpost găzduire temporară, două mese pe zi gratuite, asigurarea igienei personale și a îmbrăcămintei, asigurarea hainelor de schimb, asistență socială, asistenţă medicală și consiliere psihologică.

Având în vedere că se anunță temperaturi scăzute, acțiunile vor continua și în zilele următoare. În cazul în care cunoașteți persoane care se confruntă cu situații vulnerabile, sunt lipsite de adăpost, le puteți îndruma spre Azilul de Noapte din subordinea Direcției de Asistență Socială Baia Mare, situat pe str. Vasile Alecsandri nr. 70B, tel. 0262 – 278 073 sau la Poliția Locală, tel. 0372 – 702 702.