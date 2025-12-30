ANM a emis o ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN pentru intervalul 30 decembrie, ora 20 – 31 decembrie, ora 08.

În nordul Moldovei vor fi intensificări ale vântului cu rafale de 50…65 km/h, viscolind ninsoarea.

În Carpații Meridionali și Orientali vor fi viteze de 60…85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor atinge 90…120 km/h, viscolind ninsoarea, iar vizibilitatea se va menține scăzută.

De asemenea o ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN intră în vigoare în 31 decembrie, ora 08 până în 31 decembrie, ora 20.

În nordul și nord-estul Moldovei, estul și sud-estul Transilvaniei, vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50…70 km/h și va ninge viscolit.

Intensificări ale vântului vor fi și în vestul și sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei, cu rafale de 50…70 km/h.

În Carpații Meridionali și Orientali vor fi viteze de 60…85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor atinge 90…120 km/h, ninsoarea va fi viscolită, iar vizibilitatea se va menține scăzută.

Pe parcursul zilei de miercuri, intensificări ale vântului, cu viteze în general de 40…45 km/h vor fi pe arii restrânse și în restul Transilvaniei și pe litoral.