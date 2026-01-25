La 25 ianuarie 1935 trecea la cele veșnice Mitropolitul Vasile Suciu, una dintre personalitățile marcante ale Bisericii Române Unite cu Roma și ale vieții naționale românești din perioada interbelică. A fost al treisprezecelea întâistătător al Bisericii Române Unite, arhiepiscop de Alba Iulia și Făgăraș între anii 1920–1935 și membru de onoare al Academiei Române.

Mitropolitul Vasile Suciu rămâne strâns legat și de istoria Maramureșului, fiind ierarhul care a reușit, în anul 1930, înființarea Episcopiei Române Unite a Maramureșului, un moment de referință pentru organizarea bisericească și identitară a românilor uniți din această regiune.

Născut la 13 ianuarie 1873, în comuna Copăcel, județul Făgăraș, Vasile Suciu a urmat studii teologice la Roma, la Colegiul „De Propaganda Fide”, unde a obținut titlurile de doctor în filosofie și teologie. A fost profesor și prefect de studii la Blaj, iar în anul 1918 a avut un rol important în organizarea Consiliului Național Român de la Blaj, contribuind la pregătirea Marii Uniri.

A fost primul mitropolit român unit învestit de regele Ferdinand I al României Mari și un susținător constant al folosirii limbii române în slujbele bisericești. De numele său se leagă numeroase realizări culturale și educaționale, fiind considerat unul dintre marii ctitori ai Blajului.

Prin decizia de a înființa Episcopia Române Unită a Maramureșului, Mitropolitul Vasile Suciu a consolidat rolul acestei regiuni pe harta spirituală a României, lăsând o moștenire durabilă pentru comunitățile maramureșene.