În după-amiaza zilei de joi, 26 februarie, polițiștii din Sighetu Marmației au fost sesizați să intervină la un eveniment produs pe strada Iapa.

Polițiștii au identificat la fața locului un bărbat de 62 de ani care nu prezenta semne vitale.

Din primele verificări efectuate, a reieșit faptul că bărbatul nu ar fi fost victima vreunei infracțiuni.

Cadavrul a fost transportat la spital în vederea efectuării necropsiei.

Polițiștii continuă cercetările, sub supravegherea procurorului de caz, pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a survenit decesul.