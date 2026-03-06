Cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii, Ministerul Culturii și Rețeaua Națională a Muzeelor din România invită publicul la o experiență culturală dedicată respectului, recunoștinței și celebrării feminității.

Astfel, doamnele și domnișoarele sunt invitate să petreacă această zi specială într-un cadru autentic, unde tradiția, frumusețea și poveștile satului românesc prind viață.

Cu această ocazie, intrarea la Muzeul Satului din Baia Mare va fi gratuită pentru toate femeile. Însoțitorii acestora vor achita biletul de acces, conform tarifelor obișnuite.

Evenimentul face parte din inițiativa națională prin care instituțiile muzeale marchează 8 Martie, oferind publicului ocazia de a celebra femeile – mame, fiice, surori, prietene sau colege – într-un spațiu cultural dedicat patrimoniului și tradițiilor românești.

Vizitatorii sunt așteptați să descopere atmosfera autentică a satului tradițional și să se bucure de o zi deosebită, dedicată feminității și valorilor culturale.