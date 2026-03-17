Polițiștii au luat măsuri ferme într-un caz grav de încălcare a legislației rutiere, după ce un bărbat a fost depistat de trei ori conducând sub influența alcoolului.

Incidentul a avut loc pe 16 martie, când polițiștii din cadrul Poliției Orașului Șomcuta Mare, sub coordonarea procurorului de caz, au continuat cercetările și au administrat probatoriul necesar. În urma acestora, față de bărbatul în vârstă de 43 de ani a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore.

Potrivit buletinului de analiză toxicologică, acesta avea o îmbibație alcoolică de peste 2,20 mg/l alcool pur în sânge, o valoare extrem de ridicată, care reprezintă un pericol major pentru siguranța rutieră.

Bărbatul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș.

Autoritățile subliniază că, pe tot parcursul procesului penal, persoana cercetată beneficiază de drepturile și garanțiile prevăzute de lege, inclusiv de prezumția de nevinovăție.