Polițiștii din Sighetu Marmației, alături de jandarmi și polițiști de frontieră, au desfășurat o acțiune amplă pentru menținerea ordinii publice și creșterea siguranței rutiere.

Timp de două ore, în data de 16 martie, echipele mixte au acționat pentru prevenirea accidentelor și combaterea abaterilor în trafic. În cadrul controalelor, au fost oprite și verificate 41 de autoturisme.

În urma neregulilor constatate, polițiștii au aplicat 27 de sancțiuni contravenționale, conform legislației rutiere în vigoare. Totodată, un șofer care reprezenta un pericol pentru ceilalți participanți la trafic a rămas fără permis de conducere.

Acțiunea a beneficiat și de sprijinul polițiștilor din cadrul Secției 6 Poliție Rurală Sarasău, precum și al Serviciului Criminalistic – Grupa Canină.

Valoarea totală a amenzilor aplicate depășește 3.600 de lei, iar astfel de controale vor continua pentru a asigura un climat de siguranță pe drumurile publice.