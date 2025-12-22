Astă-noapte, în jurul orei 00.20, poliţiştii din Baia Mare, care supravegheau traficul rutier, au efectuat semnalul regulamentar de oprire a unui autoturism, care nu ar fi acordat prioritate de trecere unui alt autoturism, la intersecția străzilor Cuza Vodă și b-dul Decebal din localitate.

Întrucât tânărul de 34 de ani, aflat la volanul autoturismului, emana halenă alcoolică, poliţiştii au efectuat testarea cu aparatul etilotest.

Rezultatul a indicat concentrația de 1,12 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar tânărul a fost condus la spital pentru prelevarea mostrelor biologice de sânge.

Poliţiştii continuă cercetările în vederea dispunerii măsurilor legale.