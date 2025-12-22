Mocănița plecă din stație luni, marți, vineri, sâmbătă și duminică.

Vineri, sâmbătă și duminică te poți bucura și de o călătorie specială, cu Sania lui Moș Crăciun (tren cu vagoane special ornate de sărbători, cu vagoane deschise). Celor care aleg aceste trenuri li se recomandă să se îmbrace adevcat și să fie pregătiți pentru o călătorie în vagoane deschise, de tip terasă, într-o zonă montană unde vremea se poate schimba rapid.