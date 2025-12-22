La data de 21 decembrie a.c., în jurul orei 21.50, polițiștii Secției 3 Poliție Rurală Fărcașa au fost sesizați prin apel unic de urgență 112 să intervină în localitatea Rodina, pentru aplanarea unui conflict.

Din verificările efectuate polițiștii au stabilit că un bărbat de 37 de ani ar fi alungat-o din locuința comună pe fosta sa soție.

Polițiștii au completat formularul de evaluare a riscului, stabilind că se impune emiterea unui ordin de protecție provizoriu pentru o perioadă de 5 zile, pentru siguranța victimei.

Prin măsurile dispuse prin intermediul ordinului de protecție provizoriu, femeia a fost reintegrată în locuința comună, bărbatului revendindu-i obligația de a păstra o distanță de siguranță față de victimă.

*

De asemenea, la data de 21 decembrie a.c., în jurul orei 15.00, polițiștii au fost sesizaţi despre faptul că o tânără este agresată fizic de fostul partener.

Polițiștii au constatat că, anterior unei sesizări în urma căreia a fost emis ordin de protecție provizoriu, tânăra s-ar fi împăcat cu bărbatul de 43 de ani, iar ulterior acesta ar fi agresat-o fizic.

Ca urmare a evaluării riscului iminent de violență, a reieșit faptul că se impune emiterea unui ordin de protecție provizoriu, bărbatul fiind obligat să poarte un dispozitiv de monitorizare electronică.

În ambele cazuri, polițiștii efectuează verificări cu privire la respectarea măsurilor stabilite prin ordinele de protecție provizorii.