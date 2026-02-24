În perioada 16 – 22 februarie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș – Serviciul Rutier, împreună cu polițiștii de ordine publică care dețin calitatea de polițist rutier, au desfășurat ample activități de verificare pe drumurile publice din județ.

Acțiunile au avut ca obiectiv principal creșterea gradului de disciplină rutieră și combaterea vitezei excesive.

Rezultatele acțiunii:

• 1.248 de autovehicule au fost controlate;

• 714 sancțiuni contravenționale aplicate pentru nerespectarea regimului legal de viteză;

-63 pentru depășirea limitei legale cu peste 50 km/h

-4 pentru depășirea limitei legale cu peste 70 km/h

De asemenea, pe parcursul acțiunilor au fost reținute 84 de permise de conducere, dintre care:

• 63 pentru depășirea vitezei cu peste 50 km/h;

• 4 pentru depășirea vitezei cu peste 70 km/h;

• 17 pentru depășiri neregulamentare.

Valoarea totală a sancțiunilor aplicate depășește suma de 860.00 lei.

Acțiunile pentru prevenirea și combaterea indisciplinei în trafic vor continua și în perioada următoare, în vederea creșterii gradului de siguranță pe drumurile publice din județul Maramureș.

Respectați limitele legale de viteză! Graba poate costa mai mult decât un permis suspendat, poate costa o viața