Este primul atelier organizat pentru copii în acest an: 𝐉𝐎𝐂𝐔𝐑𝐈 Ș𝐈 𝐈𝐌𝐏𝐑𝐎𝐕𝐈𝐙𝐀Ț𝐈𝐄 𝐓𝐄𝐀𝐓𝐑𝐀𝐋Ă – 𝐚𝐭𝐞𝐥𝐢𝐞𝐫 𝐜𝐨𝐨𝐫𝐝𝐨𝐧𝐚𝐭 𝐝𝐞 𝐚𝐜𝐭𝐨𝐫𝐢𝐢 𝐌𝐢𝐡𝐚𝐞𝐥𝐚 𝐏𝐨𝐩 ș𝐢 𝗧𝘂𝗱𝗼𝗿 𝗢𝘀𝘁𝗮𝗳𝗶𝗲

Se va desfășura Joi, 22 ianuarie 2026 între orele 17.00 – 18.15

În cadrul acestui atelier, copiii își vor antrena creativitatea, concentrarea și spontaneitatea prin jocuri de improvizație pe diferite teme și se vor folosi de păpuși pentru a creea diferite personaje.

Exercițiile sunt concepute pentru copii cu vârsta cuprinsă între 9 și 12 ani.

„Vă așteptăm în haine cât mai comode și cu papucei de schimb!Înscrierea se face printr-un mesaj pe pagina de Facebook a Teatrului de Păpuși sau prin email la marketing@teatrulbm.ro. Vă așteptăm cu mare drag! Ne puteți ajuta și cu un share.”, spun organizatorii.

Intrarea la acest atelier este liberă, în limita locurilor disponibile. Atenție, locurile sunt limitate!