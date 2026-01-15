Sub coordonarea Serviciului de Investigații Criminale, polițiștii desfășoară activități pentru găsirea unui tânăr de 23 de ani din localitatea Seini.

Conform sesizării, tânărul aflat pe teritoriul Austriei, ar fi plecat într-o locație necunoscută și nu a mai putut fi contactat de familie.

POP CRISTIAN IOAN de 23 de ani are următoarele semnalmente: 175-180 cm înălțime, 55 de kg, păr tuns scurt de culoare șaten

Persoanele care pot oferi informații despre persoana în cauză sunt rugate să anunțe Serviciul Unic de Urgență 112 sau cea mai apropiată unitate de poliție.