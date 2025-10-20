Se împlinesc 25 de ani de când Societatea Culturală Avram Iancu și-a asumat, cu demnitate și neclintită credință, misiunea de a păstra vie flacăra memoriei unuia dintre cei mai iubiți fii ai neamului românesc – Avram Iancu, Crăișorul Munților.

Un sfert de secol în care glasul istoriei a răsunat în inimile celor care nu au uitat, nu au renunțat și nu au tăcut.

Crăișorul Munților nu a fost doar un om al faptelor, ci un simbol viu al speranței. Tânăr, înflăcărat și neclintit, a ales să-și dedice tinerețea idealurilor naționale, devenind stindardul luptei pașnice și al demnității românești într-o epocă de oprimare, alături de Andrei Șaguna, Simion Bărnuțiu și Ioan Butean.

Astăzi, după 25 de ani de activitate neîntreruptă, Societatea Culturală „Avram Iancu” rămâne un far călăuzitor în tumultul vremurilor. Prin conferințe, comemorări, publicații, monumente și acțiuni culturale, membrii săi duc mai departe testamentul lăsat de Iancu: „Unicul dor al vieții mele e să-mi văd națiunea fericită”.

În aceste momente de sărbătoare și reflecție, să ne plecăm frunțile în fața memoriei Crăișorului și să cinstim cu recunoștință cei 25 de ani de muncă voluntară și de credință nestrămutată ai celor care au ținut vie această flacără. Să privim spre viitor cu speranță, dar și cu responsabilitate – căci istoria nu se păstrează doar în filele cărților, ci în faptele noastre de zi cu zi.

La mulți ani, Societatea Culturală Avram Iancu!