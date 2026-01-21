Concentrația de peste 1.00 mg/l alcool pur în aerul expirat în cazul unui conducător auto a condus la producerea unui accident de circulație cu pagube materiale

La data de 20 ianuarie, în jurul orei 15:00, polițiștii din Borșa au fost sesizați prin apel unic de urgență 112 cu privire la producerea unui accident de circulație, pe strada 22 Decembrie, soldat cu pagube materiale, existând suspiciunea că unul dintre conducătorii auto s-ar afla sub influența băuturilor alcoolice.

Ajunși la fața locului, polițiștii au identificat conducătorul auto, un bărbat în vârstă de 58 de ani, și au stabilit că în timp ce conducea un autoturism, acesta ar fi pierdut controlul direcției de mers, intrând în coliziune cu un alt autoturism.

În urma testării cu aparatul etilotest, a fost indicată valoarea de 1,01 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la o unitate medicală, unde i-au fost prelevate mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Polițiștii continuă cercetările pentru dispunerea măsurilor legale care se impun.

Alcoolul afectează reflexele, capacitatea de concentrare și percepția distanțelor. Dacă ai consumat alcool, nu urca la volan! Siguranța ta și a celorlalți participanți la trafic depind de o singură decizie: aceea de a respecta prevederile legale!