În perioada septembrie 2025 – ianuarie 2026, polițiștii maramureșeni au desfășurat activități specifice în cadrul acţiunii „PIROTEHNIC”, declanșată la nivel național, pentru creșterea siguranței cetățeanului, prin activitățile de prevenire, constatare și combatere a evenimentelor negative generate de nerespectarea prevederilor legale care reglementează deținerea, comercializarea, importul, transferul, depozitarea și utilizarea articolelor pirotehnice.

În perioada de referință, sub coordonarea Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, polițiștii maramureșeni au organizat și executat 22 de acţiuni şi controale în zona pieţelor, târgurilor sau centrelor comerciale și au pus în aplicare 12 mandate de percheziție domiciliară.

Astfel au fost verificate mai multe persoane fizice și juridice, fiind depistate 21 de persoane fizice și juridice neautorizate să desfăşoare operaţiuni cu articole pirotehnice.

În paralel, polițiștii au fost angrenați și în activități de prevenire și informare cu privire la riscurile ce pot apărea în cazul utilizării necorespunzătoare a articolelor pirotehnice sau a utilizării celor din categoriile interzise publicului larg.

În urma activităților desfășurate, au fost constatate 22 de infracțiuni prevăzute de Legea 126/1995 privind regimul materiilor explozive.

Totodată, au fost indisponibilizate aproximativ 3.500 kg de articole pirotehnice, în valoare totală de aproximativ 115.000 lei.