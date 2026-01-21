Dincolo de intervenții, sirene și momente-limită, misiunea pompierilor se definește prin curaj tăcut, responsabilitate și devotament față de oameni. Este o datorie asumată zi de zi, fără aplauze, dar cu o profundă legătură cu comunitatea pe care o protejează.

„Există o barieră invizibilă între zgomotul lumii și liniștea celui care știe că și-a făcut datoria. Pentru noi, această barieră este curajul, nu cel care se strigă, ci acela care se simte în strângerea de mână a unui om salvat.

Nu căutăm aplauze și nici nu ne oprim din drum când suntem neînțeleși. Alegem să fim cei buni prin fapte, rămânând mereu aproape de comunitate, acolo unde efortul este brut și responsabilitatea e uriașă. În fața pericolului, singura noastră realitate este devotamentul față de oameni și meserie. Suntem aici, neclintiți, pentru că datoria noastră este mai presus de orice cuvânt” – ISU Maramureș.