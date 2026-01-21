Atât la 18 ani, cât și la 73 de ani, conducerea fără permis reprezintă un risc major și implică asumarea răspunderii penale. Înainte de nevoia de adrenalină sau de necesitatea parcurgerii unui drum scurt, trebuie să se regăsească responsabilitatea, indiferent de vârstă!

Ieri, 20 ianuarie, polițiștii au depistat în trafic două persoane care conduceau autoturisme pe drumurile publice fără a deține permis de conducere.

Tânărul de 18 ani a fost depistat de polițiștii orașului Târgu Lăpuș, în timp ce conducea un autoturism pe raza orașului. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că acesta nu figurează în bazele de date ca fiind deținător de permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Bărbatul de 73 de ani a fost depistat de polițiștii Compartimentului Rutier Dragomirești, în timp ce conducea un autoturism pe raza orașului Săliștea de Sus. După solicitarea documentelor personale și ale vehiculului, s-a stabilit că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În ambele situații, conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii au întocmit dosare penale și continuă cercetările în vederea documentării stării de fapt și dispunerii măsurilor legale.