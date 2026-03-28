La data de 27 martie a.c., în jurul orei 18.50, polițiștii Serviciului Rutier au oprit pentru control un autoturism care circula pe bulevardul Regele Mihai I, din Baia Mare.

La volanul acestuia a fost identificat un bărbat, iar întrucât emana halenă alcoolică, polițiștii au efectutat testarea cu aparatul etilotest.

Rezultatul testării a indicat concentrația de 0,44 mg/l alcool pur în aerul expirat astfel că bărbatul a fost condus la spital pentru prelevarea mostrelor biologice de sânge.

Polițiștii continuă cercetările.