La data de 27 martie a.c., în cadrul activităților specifice desfășurate de către polițiștii Secției 6 Poliție Rurală Sarasău, un bărbat, de 59 de ani, cetățean italian, dat dispărut în urma cu câteva zile a fost identificat.

Ca urmare a activităților investigative desfășurate în cauză, precum și a cooperării polițienești internaționale prin intermediul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională – Biroul Național SIRENE, bărbatul a fost localizat și identificat în localitatea Câmpulung la Tisa. Acesta este în afara oricărui pericol.

Polițiștii au desfășurat activități de cercetare pentru a stabili împrejurările plecării acestuia și pentru a stabili dacă acesta a fost victima vreunei infracțiuni pe perioada dispariției.