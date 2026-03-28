UEFA a amendat clubul Steaua Roșie Belgrad cu 95.500 de euro, după un incident controversat petrecut în timpul unui meci din UEFA Europa League împotriva echipei LOSC Lille.

Sancțiunea include o amendă de 40.000 de euro pentru o scenografie de mari dimensiuni realizată de suporteri, care a inclus o icoană ortodoxă a lui Iisus Hristos și un banner în limba sârbă cu mesajul: „Fie ca credința noastră să vă conducă la victorie”.

Potrivit forului european, afișajul a fost considerat „nepotrivit pentru un eveniment sportiv” și a fost sancționat deoarece „a subminat reputația și integritatea fotbalului și a UEFA”. Decizia a stârnit reacții puternice în rândul fanilor, fiind văzută de unii drept o limitare a exprimării identității culturale și religioase în sport.

Incidentul readuce în prim-plan dezbaterea privind granița dintre libertatea de exprimare a suporterilor și regulile stricte impuse de organizațiile sportive internaționale.