Un grav accident rutier s-a produs pe 20 august, în jurul orei 15:50, pe bulevardul Unirii din Baia Mare. O adolescentă de 17 ani, aflată în traversare regulamentară, a fost lovită de un autoturism.

În urma impactului, tânăra a suferit leziuni corporale și a fost transportată de urgență la spital pentru îngrijiri medicale.

Conducătorul auto nu a rămas la locul faptei, însă polițiștii l-au identificat la scurt timp. Este vorba despre un tânăr de 25 de ani, care, testat cu aparatul etilotest, avea o concentrație de 1,67 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Șoferul a fost dus la spital pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii exacte a alcoolemiei.

În acest caz, polițiștii au întocmit dosar penal pentru:

vătămare corporală din culpă

părăsirea locului accidentului

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz.