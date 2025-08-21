Tot mai mulți adolescenți se confruntă cu întrebări legate de viitorul lor profesional și spun că nu și-au descoperit încă drumul. Pentru a veni în sprijinul lor, Diana Vaida lansează, din luna septembrie, un proiect inedit la Zbor Hub din Baia Mare.

Inițiativa își propune să aducă în fața tinerilor oameni din comunitate care și-au transformat pasiunea în job, care iubesc ceea ce fac și continuă să se dezvolte. Aceștia vor împărtăși experiențele lor, provocările întâlnite și modul în care au reușit să-și construiască un parcurs profesional autentic.

„Cred că poveștile lor pot aprinde scântei și pot fi un punct de pornire pentru mulți adolescenți. Hai să construim împreună întâlniri care chiar fac diferența. ⚡ Fii inspirație!”, a transmis Diana Vaida.

📩 Cei care doresc să se implice și să ofere 1–2 ore din timpul lor pentru o discuție cu tinerii sunt invitați să îi scrie în privat organizatoarei.

👉 Proiectul se dorește a fi o punte între generații și un sprijin real pentru cei care încă își caută vocația.