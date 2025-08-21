În ultimii cinci ani, Consiliul Județean Maramureș a cheltuit aproximativ 2,61 milioane lei pe servicii juridice externe, situându-se astfel în fruntea clasamentului național al cheltuielilor cu case de avocatură. Suma a fost plătită către trei firme diferite de avocați, conform unui articol publicat de Libertatea. La mare distanță în urma Maramureșului se situează CJ Ilfov (cu aproximativ 1,22 milioane lei, către o singură societate de avocatură) și CJ Prahova (aproximativ 1,08 milioane lei).

Sumele enorme cheltuite au născut suspiciuni procurărilor DNA care astăzi, 21 august, au ridicat mai multe documente de la sediul Consiliului Județean Maramureș. Surse din instituție ne spun că ar fi vorba de anumite acte din perioada 2020-2024, perioadă în care șeful instituției a fost liberalul Ionel Bogdan, astăzi, deputat de Maramureș.

În total, 21 de consilii județene au alocat aproape 10 milioane lei (echivalentul a circa două milioane de euro) pentru servicii juridice externe în perioada 2020–2024. Potrivit Ordonanței de Urgență nr. 26/2012, autoritățile locale care dețin personal juridic în natură nu pot externaliza astfel de servicii, cu excepția cazurilor „temeinic justificate” și numai dacă această decizie este luată prin hotărâre a consiliului județean.

Beneficiarul cel mai de seamă al contractelor oferite de CJ Maramureș este societatea Popescu și Asociații SPURL, cu sume de aproximativ 1,55 milioane lei, adică mai bine de 300 de mii de euro.

Așteptăm o poziție oficială din partea instituției, dar și din partea anchetatorilor.