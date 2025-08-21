La data de 20 august a.c., poliţiştii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase împreună cu luptători din cadrul Serviciului Pentru Acţiuni Speciale Maramureş, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare, au pus în aplicare un mandat de percheziţie domicilară pe raza localităţii Săsar.

Activităţile au fost efectuate într-o cauză ce vizează comiterea infracţiunilor de distrugere şi uz de armă fără drept. Cu ocazia percheziţiei efectuate, au fost descoperite şi ridicate, în vederea continuării cercetărilor, o praştie de fabricaţie industrială şi un DVR.

În continuare, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare, poliţiştii continuă cercetările în vederea documentării întregii activităţii infracţionale.

Facem precizarea că efectuarea percheziţiilor domiciliare este un procedeu în cadrul procesului penal, ce are drept scop administrarea probatoriului necesar soluţionării cauzei, care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă prinicpiul prezumţiei de nevinovăţie.