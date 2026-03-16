Miercuri, 18 martie, de la ora 16:00, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va săvârși Sfânta Liturghie a Darurilor Înaintesfințite la Parohia Ortodoxă Budești, Protopopiatul Sighet.

Miercuri, 18 martie, de la ora 16:00, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, va săvârși Sfânta Liturghie a Darurilor Înaintesfințite la Parohia Ortodoxă Ferneziu, Protopopiatul Baia Mare.

Vineri, 20 martie, de la ora 16:00, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul va săvârși Sfânta Liturghie a Darurilor Înaintesfințite la Filia Istrău cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” Protopopiatul Carei, județul Satu Mare.