Municipiul Baia Mare informează cetățenii că până în data de 21 martie, ora 18:00, se instituie restricții temporare de circulație și parcare pe strada Victoriei, în zona Buclă, pentru desfășurarea etapei a II-a a lucrărilor din cadrul proiectului „Regenerare Urbană Durabilă prin înființarea Pieței Universității”.

Restricțiile vizează intersecția străzilor Iuliu Maniu și Victoriei.

Circulația rutieră va fi posibilă în condiții de șantier, cu respectarea semnalizării temporare din zonă.

Rugăm conducătorii auto să manifeste prudență sporită și să respecte indicatoarele rutiere temporare.