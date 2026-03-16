Biserica Spitalului din Vișeu de Sus organizează o seară duhovnicească dedicată întăririi sufletești și trupești, în cadrul activităților desfășurate în perioada Postul Sfintelor Pătimiri ale Domnului.

Evenimentul va avea loc miercuri, 18 martie, la Biserica Spitalului din Vișeu de Sus, iar programul va începe la ora 17:00 cu săvârșirea Sfânta Taină a Maslului, o rugăciune de întărire sufletească și trupească pentru toți cei aflați în suferință.

După slujbă, participanții sunt invitați la conferința cu tema „Postul – între dimensiunea spirituală și beneficiile medicale”, susținută de dr. Ilie‑Vlad Lazu, medic specialist în diabet zaharat, nutriție și boli metabolice la Spitalul Orășenesc Vișeu de Sus.

În cadrul întâlnirii vor fi prezentate mai multe aspecte legate de înțelegerea și practicarea postului, printre care: sensul duhovnicesc al postului în tradiția Bisericii; legătura dintre post, sănătate și echilibrul organismului; beneficiile medicale confirmate de studiile moderne privind alimentația de post.

Prin organizarea acestui eveniment, Biserica Spitalului din Vișeu de Sus își continuă misiunea pastorală și misionară, oferind sprijin spiritual pacienților, cadrelor medicale și tuturor credincioșilor, într-o armonizare frumoasă între credință și știință, între grija pentru suflet și grija pentru trup.

Această întâlnire face parte din programul de activități duhovnicești organizate în perioada Postului Sfintelor Pătimiri ale Domnului, desfășurate atât în cadrul spitalului, cât și în biserica acestuia.