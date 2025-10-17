Sâmbătă, 18 octombrie 2025, credincioșii din Seini sunt invitați să participe la un eveniment deosebit de important pentru comunitate: sfințirea Capelei Mortuare „Învierea Domnului” din Cimitirul Băii.

Slujba de sfințire va începe la ora 8:30, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului. Evenimentul va fi urmat de Sfânta Liturghie Arhierească, oficiată în biserică de Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, înconjurat de un sobor de preoți.

Manifestarea este organizată de Parohia Ortodoxă „Sf. Arh. Mihail și Gavriil” Seini I, Protopopiatul Ortodox Baia Mare.

„Vă așteptăm cu drag!” – transmit preoții parohiei, Pr. paroh Cadre Bogdan și Pr. prof. Pop Tomel, tuturor celor care doresc să se bucure împreună de acest moment de rugăciune și binecuvântare pentru întreaga comunitate.