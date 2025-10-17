Baia Mare va găzdui, în data de vineri, 28 noiembrie 2025, de la ora 18:00, prima ediție a evenimentului „Excellence Culinary – Transylvanian Chapter”, o experiență culinară de înaltă clasă dedicată pasionaților de fine dining și vinuri premium.

Evenimentul, ce va avea loc la Hotel Magus, îl are ca invitat special pe Chef Henrik Sebok, Certified Master Chef, care va semna un meniu rafinat în patru feluri, conceput pentru a oferi o călătorie gastronomică memorabilă.

Seara va fi completată de o selecție de vinuri de top, un cigar & rum bar, un chocolate bar, un prosecco bar, precum și de momente muzicale live de jazz & blues acoustic, într-o atmosferă elegantă și relaxată.

Organizatorii promit o experiență completă pentru toate simțurile — o combinație între artă culinară, rafinament și entertainment de calitate.