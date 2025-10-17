Sâmbătă, 18 octombrie, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, va sfinți capela de cimitir a Parohiei Seini I, Protopopiatul Baia Mare, după care va săvârși Sfânta Liturghie.
Duminică, 19 octombrie, a 20-a după Rusalii, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sfinți capela de cimitir a Parohiei Săsar I, Protopopiatul Baia Mare, județul Maramureș, după care va săvârși Sfânta Liturghie. Răspunsurile la strană vor fi oferite de membrii Grupului psaltic „Theologos”.
Duminică, 19 octombrie, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, va sfinți capela de cimitir din Parohia Ortodoxă Solduba, Protopopiatul Carei, județul Satu Mare, după care va săvârși Sfânta Liturghie. Răspunsurile la strană vor fi oferite de membrii Grupului psaltic „Sfinții Martiri Brâncoveni”.
