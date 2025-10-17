Un accident rutier s-a produs în această seară, în intersecția dintre drumul Baia Mare – Remetea Chioarului și drumul Baia Mare – Coaș, pe Drumul Județean 182B (DJ 182B).

Potrivit primelor informații, în eveniment au fost implicate cel puțin două autoturisme, unul dintre acestea fiind serios avariat în partea frontală. Impactul s-a produs în condiții de vizibilitate redusă, iar circulația a fost restricționată temporar pe ambele sensuri de mers.

La fața locului au intervenit echipaje de poliție și ambulanță, care au asigurat perimetrul și au acordat primele îngrijiri medicale persoanelor implicate. În zonă au fost amplasate conuri reflectorizante și triunghiuri de avertizare pentru dirijarea traficului.

Deocamdată nu se cunosc cauzele exacte ale accidentului. Polițiștii rutieri efectuează cercetări pentru a stabili împrejurările producerii coliziunii și pentru a determina cine se face vinovat de eveniment.

Traficul rutier în zonă se desfășoară cu dificultate, iar șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență și să respecte indicațiile agenților prezenți la fața locului.