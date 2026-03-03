În fiecare an, la data de 4 martie este marcată Ziua Mondială de Combatere a Obezității. Asistenții medicali comunitari din cadrul Serviciului Logistică Medicală Comunitară vor derula pe parcursul întregii luni evaluări în rândul băimărenilor, indiferent de vârstă.

Primii beneficari ei evaluărilor au fost astăzi seniorii de la Centrul Rivulus Pueris. Acestea au inclus măsurarea glicemiei, tensiunii arteriale și pulsului, calcularea indicelui de masă corporală (IMC), măsurarea greutății, înălțimii și circumferinței abdominale, stabilirea riscului de boală pe baza unui formular standardizat.

IMC-ul și circumferința abdominală sunt indicatori importanți pentru identificarea riscului de boli cardiovasculare, diabet sau sindrom metabolic.

Din cele 45 de persoane evaluate, distribuția a fost următoarea:

– 12% – greutate normală

– 27% – supraponderalitat

– 35% – obezitate

– 26% – obezitate morbidă

Deși persoanele evaluate fac mișcare în medie de câteva ori pe lună, prevalența obezității rămâne ridicată, ceea ce sugerează o situație și mai îngrijorătoare la nivelul populației generale a municipiului Baia Mare.

Evaluările, care se vor desfășura pe tot parcursul lunii martie vor permite intervenții personalizate, adaptate fiecărei persoane cu risc crescut, contribuind la reducerea riscurilor asociate obezității.

Ce putem face împreună: promovarea alimentației sănătoase, susținerea accesului la servicii medicale, combaterea stigmatizării persoanelor cu obezitate, încurajarea activității fizice regulate.