Situația drumurilor din țară după episodul de viscol. CNAIR, anunț de ultimă oră despre restricţiile de circulaţie

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunţat că, în prezent, nu mai sunt sectoare de drum închise sau restricţionate din cauza condiţiilor meteorologice.

„În urma intervenţiilor permanente şi constante ale personalului CNAIR, în prezent nu mai sunt sectoare din reţeaua rutieră naţională închise sau restricţionate din cauza condiţiilor meteorologice specific sezonului de iarnă”, potrivit unui comunicat al instituţiei transmis duminică. Conform sursei citate, de sâmbătă, ora 18:00 până duminică, ora 6:00, personalul CNAIR a acţionat cu 1.098 utilaje şi a răspândit 5.188,8 tone de material antiderapant şi 8,2 tone clorură de calciu. CNAIR recomandă şoferilor să se informeze înainte de plecare cu privire la condiţiile meteo şi eventualele restricţii de trafic, să utilizeze corect sistemele de iluminare şi climatizare şi să îşi adapteze viteza la starea carosabilului, păstrând în permanenţă o distanţă de siguranţă faţă de celelalte vehicule.

Drumuri închise în Buzău Restricţiile de circulaţie pentru autovehiculele cu masa mai mare de 3,5 tone au fost ridicate, duminică dimineaţa, pe drumul naţional DN 2C, între kilometri 0 şi 48, însă traficul se desfăşoară, în continuare, în condiţii de iarnă, a informat Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Buzău. „Începând cu ora 07:30, a fost ridicată restricţia de circulaţie pentru autovehiculele cu MTMA mai mare de 3,5 tone pe sectorul de drum naţional DN2C, km 0+000 – 48+000″, a transmis sursa citată. Autorităţile recomandă conducătorilor auto să manifeste prudenţă şi să adapteze viteza la condiţiile de drum.

Drumuri blocate în Brăila Două drumuri judeţene şi unul comunal din judeţul Brăila erau blocate, duminică dimineaţa, din cauza condiţiilor nefavorabile, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU), care precizează însă că traficul rutier se desfăşoară normal pe drumurile naţionale. Sunt blocate drumurile judeţene: DJ 211B – Bărăganu – Victoria – Mihai Bavu; DJ 212 Mihai Bravu – limita cu judeţul Ialomiţa; DC Pribeagu – Colţea. „Se lucrează pentru îndepărtarea sulurilor de zăpadă. Pe celelalte drumuri se circulă în condiţii de iarnă. Pe drumurile naţionale se circulă în condiţii normale”, arată ISU Brăila. Autorităţile menţionează că nu sunt probleme în ceea ce priveşte trecerea cu BAC-ul în Insula Mare a Brăilei. De asemenea, toate localităţile sunt alimentate cu energie electrică.