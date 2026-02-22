Reacția lui Raed Arafat după ce un medic a fost agresat într-un spital din Maramureș

Secretarul de stat Raed Arafat, şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, declară că agresarea unui cadru medical aflat la datorie rupe grav relaţia de încredere dintre societate şi cei care o îngrijesc.

Potrivit lui, avem obligaţia să luăm poziţie şi să acţionăm, nu doar prin sancţiuni legale, care există şi sunt severe, ci şi printr-un mesaj public ferm: “Medicii, asistenţii, paramedicii, pompierii nu sunt ţinte, aşa cum nu sunt nici poliţiştii sau jandarmii.” ”Ce s-a întâmplat la Borşa şi la Târgu Jiu este inacceptabil! Medici de urgenţă agresaţi fizic în timp ce încercau să salveze vieţi. Nu pe hol, nu într-o discuţie contradictorie, ci în camerele de resuscitare, în momente critice. În ambele cazuri, motivul a fost ca echipele medicale nu au permis accesul aparţinătorilor în spaţiul de resuscitare. Şi vreau să fie foarte clar ca astfel de decizie nu este una arbitrară. Este o regulă medicală de bază, o regulă de siguranţă, făcută pentru pacient. Pentru ca echipa să poată lucra eficient şi să aibă o şansă reală să salveze viaţa. Să loveşti un medic în timp ce se luptă să salveze o viaţă este un act de violenţă extremă. Dar este şi un act de iresponsabilitate care pune în pericol chiar pacientul pentru care pretinzi că lupţi”, scrie şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, într-o postare. Şeful DSU precizează că, din păcate, vedem tot mai des o agresivitate crescută faţă de personalul medical, alimentată de judecăţi făcute fără să cunoşti faptele, de informaţii neverificate şi de această tendinţă de a pune eticheta de „vinovat” pe tot sistemul şi pe toţi cei care lucrează în el.

”Consecinţele sunt clare: frică, tensiune, epuizare şi, în final, un act medical afectat. Puţini cunosc faptul ca medicii şi asistenţii din UPU sunt adesea aceiaşi oameni care urcă pe ambulanţele şi pe elicopterele SMURD. Sunt cei care intervin la accidente grave, incendii, dezastre. Oameni care îşi riscă viaţa pentru a o salva pe a altora. Nu sunt funcţionari anonimi. Sunt profesionişti care aleg, zi de zi, să fie acolo când lucrurile sunt cel mai greu de dus. Nu spun că nu pot exista probleme. Pot fi situaţii de comunicare deficitară, pot fi comportamente care trebuie corectate. Dar acestea se rezolvă pe căi legale şi instituţionale, nu prin violenţă. Şi sunt convins că vorbim despre excepţii, nu despre regulă. Regula este munca sub presiune enormă şi deciziile luate în câteva secunde, cu impact direct asupra vieţilor oamenilor. Violenţa faţă de personalul medical are efecte imediate dar şi pe termen lung. Scade calitatea actului medical, creşte riscurile pentru pacienţi şi îi îndepărtează pe profesionişti de un domeniu deja extrem de solicitant”, arată Arafat.

Secretarul de stat mai afirmă că, în spatele halatului sau al echipamentului de intervenţie nu este „sistemul”, ci un om, cu familie, cu oboseală acumulată, cu decizii grele de luat”.

”Agresarea unui cadru medical aflat la datorie rupe grav relaţia de încredere dintre societate şi cei care o îngrijesc Este inadmisibil ca într-un spaţiu care ar trebui să fie protejat prin definiţie cum este unitatea de primiri urgenţe, personalul medical să se teamă pentru propria siguranţă. În medicina de urgenţă, orice act de violenţă înseamnă timp pierdut. Şi uneori poate insemna vieţi pierdute”, susţine Raed Arafat.

Şeful DSU menţionează că poziţia sa este foarte clară: toleranţă zero faţă de violenţă, mai ales atunci când aceasta este îndreptată împotriva salvatorilor.

”Avem obligaţia să luăm poziţie şi să acţionăm, nu doar prin sancţiuni legale, care există şi sunt severe, ci şi printr-un mesaj public ferm >>> “Medicii, asistenţii, paramedicii, pompierii nu sunt ţinte, aşa cum nu sunt nici poliţiştii sau jandarmii.” Orice nemulţumire poate fi sesizată pe căile legale şi va fi analizată cu seriozitate. Violenţa nu este şi nu va fi niciodată o soluţie. Ca şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, dar şi personal, voi face tot ce ţine de mine pentru a sprijini colegii şi pentru a le asigura protecţia necesară. Iar managerii spitalelor trebuie să înţeleagă clar riscurile reale din UPU şi CPU şi să asigure paza adecvată. Solidaritatea cu medicii agresaţi nu este un gest simbolic ci o obligaţie morală. Dacă nu apărăm oamenii care ne salvează, pierdem exact ceea ce contează cel mai mult în momentele critice, pierdem umanitatea, profesionalismul şi curajul lor”, mai declară Raed Arafat.

Un medic de la Spitalul Judeţean Târgu-Jiu a fost bruscat şi împins de ruda unei paciente aflate la Unitatea de Primiri Urgenţe, pe care încerca să o stabilizeze.

Agentul de pază a intervenit imediat, iar angajaţii din UPU au sunat la Poliţie.

La ieşirea din salonul unde a avut loc agresiunea, medicul a alunecat şi s-a lovit puternic la picior.

Conducerea spitalului „condamnă ferm” orice formă de violenţă împotriva personalului medical.

Două persoane, un bărbat şi o femeie, au fost reţinute în urma agresiunii.

Federaţia ”Solidaritatea Sanitară” atrage atenţia că agresiunile fizice, ameninţările şi abuzul verbal împotriva angajaţilor din sănătate sunt inacceptabile şi solicită aplicarea prevederilor din contractul colectiv de muncă din sănătate potrivit cărora astfel de acte sunt considerate accidente de muncă.