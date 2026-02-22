Accidentul s-a produs în dimineața zilei de 20 februarie 2026, la kilometrul 14 al acestui drum. Apropiații susțin că ar fi cedat cauciucul de pe roata din față, iar șoferul a pierdut controlul volanului. Autoturismul s-a izbit violent de un copac aflat pe marginea carosabilului, iar în urma impactului mașina s-a încolăcit în jurul trunchiului.

La fața locului au intervenit pompierii profesioniști din Komárom, pompierii municipali din Nagyigmánd și voluntari. Echipajele de salvare au efectuat operațiuni de descarcerare cu echipamente speciale pentru a scoate pasagerii din vehicul, iar porțiunea de drum a fost închisă complet circulației.

Serviciul Național de Ambulanță a trimis mai multe unități medicale, inclusiv un elicopter de salvare. Din cauza rănilor extrem de grave suferite, medicii nu au mai putut face nimic pentru a le salva viața celor doi frați, fiind nevoiți să constate decesul la fața locului.

Poliția maghiară a deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului mortal. Victimele sunt din comuna Băsești, județul Maramureș. Daniel avea 19 ani, iar fratele său 29 de ani. Comunitatea din care provin este în stare de șoc după pierderea celor doi tineri.