Marți, 10 februarie, la sediul Reședinței Mitropolitane din Cluj-Napoca, au avut loc lucrările Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului. Ședința a fost prezidată de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului.

Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului cuprinde, din punct de vedere jurisdicțional, Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, Episcopia Maramureșului și Sătmarului, precum și Episcopia Sălajului.

La lucrările Sinodului Mitropolitan au participat membrii acestuia: Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, precum și Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului.

În cadrul ședinței au fost analizate aspecte privind viața bisericească, pastoral-misionară și administrativă din cadrul eparhiilor componente, în vederea consolidării activităților duhovnicești și instituționale la nivel mitropolitan.